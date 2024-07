La sfida a Monaco di Baviera vale i quarti di finale contro la vincente di Austria-Turchia. Iordanescu rilancia Man e Hagi, preferito a Mihaila. Out Coman e lo squalificato Bancu: gioca Mogos. Koeman punta su Bergwijn (e non Malen o Frimpong) nel tridente con Depay e Gakpo, ma c'è anche Simons. Dentro i 'milanesi' Dumfries, De Vrij e Reijnders. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Disponibile su Sky Go, anche in HD