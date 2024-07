Il Ct del Portogallo ha presentato la sfida contro la Francia: "Accetto le critiche, ma non sono d'accordo sul fatto che non prendiamo rischi e che non abbiamo personalità nei finali di partita. Ronaldo è un esempio per tutta la squadra: quando hai un calciatore che si impegna così tanto ti senti un privilegiato. Soddisfatto di Leao, è uno dei più forti". Bernardo Silva: "Sentivamo di meritare i quarti. Lacrime di CR7 comprensibili" FRANCIA, LE PAROLE DI DESCHAMPS

Proverà a ripetere l'impresa del 2016 il Portogallo, che venerdì alle 21 scenderà in campo al Volksparkstadion di Amburgo contro la Francia per i quarti di finale di Euro 2024. Roberto Martinez, Ct dei rossoverdi, ha presentato in conferenza stampa il match contro Les Bleus: "Siamo pronti e concentrati, siamo molto autocritici per migliorare. Il nostro stile è chiaro e non bisogna cambiare di partita in partita, pur volendo essere imprevedibili". Il Ct poi ha parlato dalle critiche piovute sulla sua squadra negli ultimi giorni: "Penso che facciano parte del mio lavoro, ci sono molti dati che utilizziamo per prendere le decisioni. Le critiche dimostrano passione nei confronti della squadra e le accetto. Non sono d'accordo sul fatto che non prendiamo rischi e che non abbiamo personalità nei finali di partita: ci sono tanti dati che mostrano il contrario, però è oggettivo che dobbiamo segnare di più". leggi anche Euro 2024, il tabellone

"Non sarà una sfida tra CR7 e Mbappé, c'è molto altro" Martinez non ha voluto svelare le scelte di formazione: "Non voglio toccare questo argomento. Non ho ancora parlato con i giocatori ma stiamo bene. Abbiamo giocato 4 partite e schierato 23 giocatori contro i 18 della Francia: sono tutti in forma e preparati". Impossibile non parlare di Cristiano Ronaldo: "È un giocatore con un curriculum incredibile, sta battendo tutti i record. La freschezza che porta è sorprendente, è un esempio per tutta la squadra perché vuole vincere ogni giorno. Quando hai un calciatore che si impegna così tanto finisci per sentirti un privilegiato". In chiusura una battuta sulla Francia: "Sarà importante prestare attenzione ai contropiedi. La squadra di Deschamps non è solo Mbappé, ci sono diversi giocatori che possono attaccare gli spazi. Il calcio è uno sport di squadra, non sarà una partita tra Cristiano e Kylian anche se sono due giocatori incredibili".

A Sky Sport: "Molto soddisfatto di Leao, uno dei più forti" Martinez è intervenuto anche nella one to one di Sky Sport: "Qual è il 'segreto' della Francia? Nessuno, credo che sia tutto frutto del lavoro di un allenatore che è lì da parecchi anni. Nel calcio conta sempre l'equilibrio, in nazionale è difficile mantenere la sincronizzazione difensiva. Questa Francia ha sempre un'alta intensità in difesa e una forte volontà di non subire gol, oltre alle grandi individualità che tutti conosciamo. Apprezzo moltissimo il lavoro fatto da Deschamps, sono 12 anni che è in carica". Poi l'allenatore parla di Leao: "Il rendimento di Rafael è legato al suo ruolo. Un attaccante esterno ha sempre bisogno di una certa fluidità di gioco. Con noi si è sempre visto un giocatore molto maturo, motivato, pronto a fare la differenza in fase di possesso palla. Nel calcio moderno avere un giocatore che faccia sempre la differenza è impossibile. Credo che lui sia uno dei giocatori più forti e sono molto soddisfatto di quello che sta dimostrando in questo Europeo.

Bernardo Silva: "Lacrime di CR7? Reazione comprensibile" Anche Bernardo Silva è intervenuto in conferenza stampa insieme al suo Ct: "Il finale della partita contro la Slovenia lo ricorderò per il resto della mia vita. Eravamo quasi fuori dall'Europeo, è stato un momento di grande euforia. Sentivamo di meritare la qualificazione e poi avevamo un grande eroe, Diogo Costa. Contro la Francia abbiamo una grande opporunità per avvicinarci all'obiettivo. Non sono d'accordo con coloro che dicono che finora non abbiamo avuto un buon livello: domani possiamo tornare a casa o essere tra le prime 4 squadre in Europa, se siamo qui è perché abbiamo lavorato in maniera spettacolare". Inevitabile un passaggio sul confronto Ronaldo-Mbappé e sulle lacrime di CR7 dopo il rigore sbagliato negli ottavi: "Non si tratta di una sfida tra loro due, ma di Portogallo-Francia. Cristiano è uno dei migliori di sempre, Kylian ha ancora molto margine di miglioramento. CR7 è umano e la sua reazione è perfettamente comprensibile. Credeva di poter fare meglio, ma il rigore è stato calciato bene e Oblak ha fatto una gran parata". In chiusura su Leao: "Negli ultimi anni ha dimostrato tutta la sua qualità, nella scorsa stagione è stato uno dei migliori al mondo. Ha ancora molto da migliorare ma in ogni momento può risolvere la partita". leggi anche CR7: "Tanta tristezza, poi è arrivata la gioia"