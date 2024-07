Il centrocampista è stato colpito duro nei primi minuti del match e poi costretto a uscire: i primi accertamenti hanno evidenziato una distorsione al ginocchio sinistro, ma sabato effettuerà altri test per vedere se c'è lesione. Per lo spagnolo classe 2002, in ogni caso, l'Europeo è già finito

La prima svolta del match si è avuta dopo 8 minuti. Fuori Pedri e dentro Dani Olmo, autore del gol e assist che ha piegato la Germania padrona di casa e spedito la Spagna ancora in semifinale, come nell'edizione precedente. Furie Rosse contente per la qualificazione, ma dispiaciute perché quel cambio è arrivato per un brutto infortunio che costringerà il centrocampista classe 2002 a chiudere anzitempo il suo Europeo. Dopo pochi istanti dal fischio d'inizio, infatti, Pedri ha subito una dura entrata da parte di Toni Kroos (non sanzionata col giallo dell'arbitro) che lo ha messo ko. Dopo qualche cura dello staff medico ha provato a rientrare in campo ma il dolore ha avuto la meglio, così ha alzato bandiera bianca. I primi riscontri effettuati hanno evidenziato una distorsione al legamento laterale interno del ginocchio sinistro, ma sabato il calciatore si sottoporrà ad ulteriori accertamenti per valutare l'entità della lesione.