Yakin: "Creeremo problemi anche all'Inghilterra"

La Svizzera non vuole smettere di sognare. Eliminati gli Azzurri, la nazionale elvetica si appresta a disputare i quarti di finale degli Europei contro l'Inghilterra (sabato live dalle 18). Come già fatto vedere contro la nostra Nazionale, non c'è spazio per la paura tra i ragazzi di Yakin, convinti anche di poter dire loro contro Bellingham e compagni. "Non sappiamo cosa l'Inghilterra stia preparando per noi, ma abbiamo tanta qualità, siamo in forma e fiduciosi - ha detto il Ct svizzero in conferenza stampa -. Abbiamo già mostrato di poter creare problemi alle big, come contro i campioni in carica dell'Italia e i 'padroni di casa' della Germania: lo stesso sarà contro l'Inghilterra. Ci stiamo godendo questo momento, siamo felici e lavoriamo insieme verso lo stesso obiettivo. Se è la partita più importante della mia carriera? Mi è stato giò chiesto tre volte, spero che me lo chiederete altre due volte prima di lasciare la Germania. Certamente è una gara speciale, ma forse me lo potrai richiedere tra una settimana".