Un segno del destino, un gol nello stesso stadio e la stessa esultanza 33 anni dopo papà Angel . Al momento della rete che è valsa il passaggio alle semifinali di Euro 2024, con la rete segnata al 119' minuto alla Germania, Mike Merino ha voluto omaggiare, il padre Angel che il l 5 novembre 1991 in uno Stoccarda-Osasuna , valido per il 2° turno di Coppa Uefa realizzò la rete del momentaneo 2-0 per gli spagnoli (che poi vinsero 3-2) ed esultò con un giro intorno alla bandierina . Esattamente ciò che Mikel ha fatto dopo la rete realizzata alla Germania, nello stesso stadio, nella stessa città, ovvero Stoccarda.

E a fine gara, l'emozione di Merino è incontenibile per quello che, forse, al momento, è il gol più importante della sua carriera: "Non me ne rendo conto neanche io ancora, è stato un momento unico, un gol al 119'. Ma dietro questo c'è il lavoro collettivo e individuale di tutto il nostro gruppo. Una grande gioia per me e per i miei compagni, una gioia per il lavoro che abbiamo fatto sia stasera che nelle partite precedenti in questa competizione". E un omaggio, probabilmente già studiato, a papà Angel