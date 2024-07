Kroos: "Il ritiro? Penso a questo sogno infranto"

Con il match di Stoccarda si è chiusa la carrietra di Toni Kroos molto dispiaciuto per la sconfitta contro la Spagna: "Abbiamo dato tutto, eravamo molto vicini, uscire così rende tutto più amaro". Sul ritiro: "In questo momento è più importante l'uscita dal torneo, è un sogno che si è infranto"

"Orogliosi di aver ridato speranza al calcio tedesco"

E da leader mette in primo piano la delusione per la sconfitta, e non la sua decisione di chiudere con il calcio: "È stata una partita in cui tutti abbiamo messo tutto. Eravamo molto vicini. Ciò rende il tutto ancora più amaro - spiega - Il mio ritiro? In questo momento l'uscita dal torneo è più importante. Avevamo tutti un grande obiettivo insieme. Questo sogno ora si è infranto anche se ci rendiamo conto di aver giocato un buon torneo". Poco o nulla su quello che sarà il suo futuro: "Possiamo essere tutti orgogliosi perché abbiamo ridato speranza al calcio tedesco. Sono fiducioso per il futuro".