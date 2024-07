L'eliminazione della Germania da parte della Spagna al 119' del quarto di finale di Euro 2024, segna l'ultima partita di una carriera leggendaria per Toni Kroos e un'occasione in meno per Thomas Mueller e Neuer, gli uomini di esperienza della Nazionale di Nagelsmann. A fine partita non sono mancati i momenti di commozione: le foto

