La conferenza stampa di vigilia dell’Olanda alla semifinale contro l’Inghilterra non ci sarà. Gli Oranje, infatti, hanno riscontrato dei problemi di ‘mezzi’ per raggiungere il WestfalenStadion, dove mercoledì sera sfideranno la nazionale dei Tre Leoni: a causa di un blocco sui binari, il servizio ferroviario di linea tra Wolfsburg e Dortmund è stato sospeso. Un imprevisto che li ha costretti a rivedere i loro piani e cambiare rotta: sarà un aereo a condurli nella città occidentale della Germania, con atterraggio previsto per le 21.05. Programmate per le 19.45, invece, le conferenze stampa a cui avrebbero dovuto partecipare il Ct Koeman e il difensore Aké sono state cancellate.