Al Signal Iduna Park di Dortmund va in scena la seconda semifinale di Euro 2024. Si affrontano Olanda e Inghilterra. Koeman sceglie Malen con Simons e Gakpo alle spalle di Depay. Southgate gioca con la difesa a tre, Trippier torna a sinistra, Foden e Bellingham alle spalle di Kane. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW alle 21. Disponibile su Sky Go, anche in HD