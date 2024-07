Alla vigilia di una semifinale che potrebbe regalare all'Inghilterra la seconda finale consecutiva, il Ct Southgate non si nasconde: "Occasione per fare la storia, gruppo favoloso: la svolta è arrivata un po' tardi ma adesso siamo qui". Kane torna nello stadio in cui ha fatto tripletta col Bayern: "Sarà dura ma siamo preparati per questo". Olanda-Inghilterra sarà in diretta mercoledì alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

"Quando ho iniziato a fare questo lavoro il mio obiettivo era aiutare il movimento calcistico inglese. Volevo creare dei bei momenti come ne abbiamo avuti in passato e quindi è dura quando non senti intorno l'amore. Ma c'è sempre un momento di svolta in un torneo. Nel 2018 arrivò prima perché non superavamo gli ottavi da tempo: quando battemmo la Colombia tutto cambiò. Qui la svolta è arrivata più tardi perché le aspettative sono più alte, sia quelle dei tifosi che le nostre. Ma adesso siamo qui e non c'è posto migliore al mondo".

"Tengo molto ai miei giocatori, voglio che tutti i 26 abbiano la miglior esperienza possibile. Chiaramente è difficile perché solo 11 possono giocare. Ma siamo riusciti a schierarne già 21. Ognuno si è distinto nei momenti importanti, lo spirito che hanno creato tra di loro è bellissimo. Alcuni non hanno mai vissuto un torneo così ma si sono trovati subito. Certamente, aiutano le occasioni sociali per creare connessioni, ma il posto migliore per svilupparle è il campo e quando hanno dovuto fronteggiare le difficoltà più grandi, è lì che sono diventati ancora più squadra"

È con un grande elogio al suo gruppo che il Ct dell'Inghilterra Gareth Southgate presenta ai microfoni di Sky la sfida contro l'Olanda , semifinale dell’Europeo che si giocherà mercoledì sera alle 21 (diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW ).

Kane nello stadio della tripletta



Anche il capitano degli inglesi, Harry Kane, ha parlato a Sky e il fatto di giocare nello stadio di Dortmund - dove nell'ultima stagione con il Bayern è stato protagonista con una tripletta - potrebbe caricarlo ulteriormente.



Shaw in un'intervista ha parlato della bellezza dello stare insieme. 'Unione' può essere la parola chiave?

"Sì, sicuramente. Naturalmente in questi tornei si parla sempre di calcio e dello stile di gioco delle squadre. Ma quando sei in campo, quando stai insieme per 24 ore per 4-5 settimane, l'unione è tutto. E penso che abbiamo dimostrato di essere squadra nei momenti importanti di questo torneo. Domani ne avremo bisogno ancora una volta, sicuramente la nostra convinzione sta crescendo di giorno in giorno. Tutta l'energia mentale che abbiamo sarà fondamentale per andare avanti contro l'Olanda"



Hai un rapporto speciale con lo stadio di Dormtund dove si giocherà: qui hai segnato con il Tottenham e una tripletta con il Bayern Monaco. Avere un bel ricordo può aiutare un giocatore?

"Difficile da dire. Sicuramente ti mette in una condizione mentale molto positiva. Io cerco sempre di nutrirmi di ogni energia positiva per rendere al meglio in partita. Con il Bayern qui ho giocato una partita fantastica e contro l'Olanda proverò a ripetermi".