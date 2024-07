Una scena tutta da ridere in un momento di grande gioia se non fosse che di mezzo c'è andato il capitano della Spagna Alvaro Morata. Durante i festeggiamenti per la vittoria contro la Francia che regala la finale dell'Europeo agli spagnoli la foga di uno steward, impegnato a rincorrere un invasore di campo, poteva costare cara al numero 7 che è stato colpito duramente al ginocchio. Il timore di un infortunio serio era stato in parte fugato negli spogliatoi dallo stesso Morata che però era stato visto visibilmente zoppicante in sala stampa. Oggi dallo stesso giocatore arrivano invece rassicurazioni rilanciate dai social del quotidiano spagnolo Marca. La sua presenza in finale domenica 14 giugno con la vincente fra Olanda e Inghilterra non dovrebbe essere in dubbio

