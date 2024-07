Due ragazzi hanno trascinato la Spagna in finale a Euro 2024. Cresciuti nella Masia, hanno due storie che raccontano gli antipodi del Barcellona degli ultimi anni. Il sedicenne Dani Olmo fu costretto a emigrare a Zagabria dai fenomeni di una squadra che stravinceva e straspendeva. Lamine Yamal invece è la faccia del nuovo Barça che, per sopravvivere, è tornata alle origini: la Masia appunto

Dani Olmo, Lamine Yamal. Ancora una volta il futbol spagnolo deve ringraziare Barcellona . Dalla Spagna campione di tutto con la generazione dei Puyol, Xavi, Iniesta, Pique, Busquets e l'influenza di Guardiola alla Roja di oggi con quei due ragazzi che l'hanno trascinata in finale. Cresciuti nella Masia, ma con storie che raccontano gli antipodi del Barcellona degli ultimi dieci anni . Quello che stravinceva con Messi, Suarez, Neymar e straspendeva, costringendo il sedicenne Dani Olmo a emigrare a Zagabria. A marzo, contro il Brasile, aveva già dimostrato di meritarsi la maglia numero 10 e che ora in Germania sta dando lezioni a tutti. Anche di tedesco.

Lamine Yamal e i libri in ritiro

Dall'armadietto della sua scuola Lamine Yamal si era portato in ritiro anche i libri per studiare. E magari capire come fa il destino a sorprendere sempre: gol da fantascienza quasi identico a quello proprio contro la Francia l'anno scorso all'Europeo Under17. Con il 19 sulle spalle, lo stesso guarda un po' che usava Messi a inizio carriera. E ripensi subito a quella foto con Leo, che volendo anche Dani ne ha una, ma Lamine è la faccia del nuovo Barca, che per sopravvivere è tornato alle origini,a quella Masia dove Yamal aveva iniziato a 7 anni. Sabato ne compirà 17 da superstar del calcio, sì, ma quasi quasi nemmeno lui riesce a crederci.