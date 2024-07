L'attaccante della Francia è rammaricato per l'eliminazione della sua nazionale ma anche per le sue prestazioni: "Avevo l'ambizione di fare un buon Europeo e di diventare campione, non ho fatto nessuna delle due cose, è una delusione". Su ciò che è mancato: "Semplice, loro hanno giocato meglio e vanno in finale, noi non abbiamo fatto abbastanza, questo è il calcio"

Era certamente l'uomo più atteso della Francia, il leader che avrebbe dovuto condurre la sua nazionale a giocarsi il titolo e, invece, l'Europeo di Kylian Mbappé è stato attraversato da molti bassi, compresa la frattura al naso, che ne hanno limitato le prestazioni. Lo stesso giocatore è consapevole di non aver dato quanto avrebbe voluto: "Avevo l'ambizione di diventare campione d'Europa, avevo l'ambizione di fare un buon Europeo, ma non ho fatto nessuna delle due cose. È una delusione" . Quanto alla partita, Mbappé fa i complimenti alla Spagna: "Sono una buona squadra, hanno giocato meglio di noi, e vanno in finale, noi non siamo stati bravi, ma questo è il calcio".

"Non abbiamo fatto abbastanza per andare in finale"

Sulle parole di Deschamps nello spogliatoio: "Ha detto che non dobbiamo abbassare la testa, che dobbiamo continuare, che il calcio non è un fiume lungo e tranquillo e che questi sono i capricci del calcio: a volte vinci, a volte perdi". Su ciò che è mancato: "Abbiamo messo meno brio, meno forza e abbiamo subito due gol in rapida successione - dice ancora - Abbiamo provato a reagire ma non è stato sufficiente. Il risultato è quello che è e significa che non abbiamo fatto abbastanza per arrivare in finale". Sull'occasione fallita nei minuti finali: "Penso che avrei dovuto segnare o almeno inquadrare la porta".