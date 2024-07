Francois Letexier sarà l’arbitro della finale di Euro 2024 tra Spagna-Inghilterra, in programma domenica 14 luglio alle ore 21.00. E' questa la decisione del Comitato Arbitrale UEFA. Nell'ultima stagione, Letexier ha diretto 5 partite di Champions League, tra cui il quarto di finale del Bernabeu tra Real Madrid e Manchester City. Il francese ha anche arbitrato l’ultima Supercoppa tra Manchester City-Svigilia. In Francia, invece, 15 presenze con appena 2 rigori fischiati in totale. All’interno dell’Europeo, 3 le sfide arbitrate da Letexier: Croazia-Albania e Danimarca-Serbia per quel che riguarda la fase a gironi. Spagna-Georgia, invece, negli ottavi. Inoltre, nella finale non mancherà una presenza italiana: di supporto al VAR, assegnato a Jérôme Brisard, infatti, ci sarà anche Massimiliano Irrati, insieme al francese Willy Delajod.