Koeman: "Orgoglioso dell'Olanda, futuro positivo"

Il Ct dell'Olanda analizza la sconfitta con l'Inghilterra ma applaude i suoi ragazzi per l'Europeo disputato: "Loro ci hanno messo in difficoltà nel primo tempo ma nel finale penso che noi fossimo più freschi. Loro hanno segnato un gran gol, questo è il calcio ma penso che possiamo essere soddisfatti di questa squadra e del percorso fatto"

Da una parte c'è il rammarico per una sconfitta arrivata in rimonta, ma dall'altra c'è anche la consapevolezza di aver disputato un buon torneo, cosa che ha permesso all'Olanda di raggiungere una semifinale tra Euro e Mondiali dal 2004. Un percorso comunque vincente per Ronald Koeman e i suoi Oranje, che commenta le difficoltà incontrate contro l'Inghilterra: "L'Inghilterra ha creato problemi al nostro centrocampo nel primo tempo; non abbiamo controllato il modo in cui hanno giocato tra le linee con Bellingham e Foden - spiega - Poi abbiamo inserito un centrocampista in più e la situazione si è riequilibrata".



Un'Olanda che dopo aver sofferto nel primo tempo, nella ripresa ha messo in difficoltà gli inglesi: "La mia sensazione negli ultimi 20 o 25 minuti è stata che eravamo più freschi, ma loro hanno segnato un gran gol e questo è il calcio. Forse meritavamo i supplementari, ma è così. Possiamo essere orgogliosi dei nostri giocatori e della Nazionale, perché abbiamo fatto un grande torneo".