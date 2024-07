De La Fuente ritrova dalla squalifica Carvajal e Le Normand, che tornano titolari in difesa. Davanti non si cambia con Morata rifornito da Yamal, Olmo e Williams. Solo conferme per Southgate, che riparte dalla difesa a tre e punta sulla coppia Foden-Bellingham alle spalle di Kane. Da monitorare le condizioni di Trippier, che ha di nuovo fastidio al polpaccio. La finale di Euro 2024 è in diretta domenica alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW