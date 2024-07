Prima dell’inizio dell’Europeo, i nomi dei convocati della Spagna erano stati annunciati da amici e parenti dei calciatori. Dato che l’iniziativa ha portato fortuna, si replica: figli, mogli e genitori degli spagnoli hanno ricevuto un emozionante messaggio di incoraggiamento prima del match contro l’Inghilterra. La finale di Euro 2024 sarà trasmessa oggi in diretta alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

