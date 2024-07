Il capitano della Spagna festeggia il titolo di campione d'Europa raccontando le sue emozioni e non escludendo un ritorno in Italia: "Chiellini mi ha detto di alzare questa coppa e alla fine abbiamo vinto. E' la cosa più bella della mia carriera". Su un possibile ritorno in Serie A con l'interesse del Milan: "Ora voglio festeggiare, poi andrò in vacanza e vedremo"

Una vittoria da capitano della sua Nazionale e forse anche un rientro in Italia, sponda Milan. Alvaro Morata è il ritratto della felicità al termine della gara che ha laureato la Spagna campione d'Europa per la quarta volta: " Anche tanti italiani tifavano per noi, Chiellini mi ha detto di alzare questa coppa prima della partita - spiega - Alla fine abbiamo vinto. In questo Europeo mi sono dovuto mettere i panni del muratore, non ho segnato tanti gol ma ho lavorato come fossi un tifoso, credo di aver meritato questa coppa. E' la cosa più bella della mia carriera". Il segreto di questa Spagna: "Siamo stati un gruppo solido, anche i giovani, ogni tanto ho dovuto alzare un po' la voce ma sono stati bravissimi".

"Ritorno in Serie A? Ora riposo e poi vedremo"

L'attaccante non si sbilancia a parole sul futuro, ma il sorriso sulla sua faccia certamente lascia una porta più che aperta a un suo possibile ritorno in Italia, al MIlan: "E' il momento di festeggiare, poi andrò in vacanza. Serie A? Vedremo". Immancabile il siparietto con l'ex compagno di squadra Chiellini: "Sei stato un esempio per me come uomo e come calciatore, l'altra volta io ho tifato per voi e sono sicuro che questa volta voi avete tifato per me".