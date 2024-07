Calciomercato LIVE: tutte le news e le trattative

Doppio arrivo in casa Catanzaro: ecco Bonini e Compagnon. Innesto in difesa per il Palermo: dallo Spezia ecco Nikolaou. Percorso inverso per Soleri e Aurelio che approdano in Liguria. Pisa, volto nuovo a centrocampo: dal Benfica ecco Jevsenak.

SERIE B - TUTTI GLI ACQUISTI UFFICIALI