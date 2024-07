Il trionfo della Spagna a Berlino ha tanti protagonisti. Uno di questi è Lamine Yamal che ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il successo contro l'Inghilterra: "E' un sogno, non vediamo l'ora di tornare in Spagna e festeggiare coi tifosi. E' bellissimo essere qui con la mia famiglia. Il pareggio ci ha messo in difficoltà, ma questa squadra la conosciamo e alla fine abbiamo vinto"

HIGHLIGHTS SPAGNA-INGHILTERRA - LE PAGELLE