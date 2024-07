La vittoria della Spagna contro l'Inghilterra a Euro 2024 potrebbe aver sancito anche un sorpasso nella corsa al prossimo Pallone d'Oro. Nonostante sia uscito all'intervallo per infortunio, Rodri (eletto giocatore del torneo) ha aggiunto alla sua straordinaria bacheca un nuovo trofeo, battendo in finale un altro candidato come Jude Bellingham. "Adesso è il favorito", ha puntualizzato Paolo Condò, unico giornalista italiano a votare per il premio, nel post partita. Guarda il VIDEO

HIGHLIGHTS DI SPAGNA-INGHILTERRA