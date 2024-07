La Spagna campione d'Europa è atterrata a Madrid nel pomeriggio. La Seleccion si è diretta in città per ricevere l'accoglienza e le congratulazioni di Re Felipe, mentre piazza Cibeles andava riempiendosi di tifosi. Poi è stata la volta del Primo Ministro Pedro Sanchez e successivamente dell'abbraccio ai tifosi, prima sull'autobus scoperto e poi sul palco approntato per l'occasione a Cibeles

LA FESTA IN LIVE STREAMING - HIGHLIGHTS DI SPAGNA-INGHILTERRA