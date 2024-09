Giornata di parole in casa Under21 per Carmine Nunziata, ct della selezione azzurra in vista della sfida di qualificazione agli Europei contro San Marino. Il match, in programma a Latina giovedì 5 settembre alle 16.45, vedrà gli azzurri (primi con 15 punti dopo 7 partite) sfidare il fanalino di coda, ancora fermo a zero e con nessun gol all'attivo (e ben 35 subiti). Un girone equilibrato, dato che Irlanda e Norvegia sono lontane dalla vetta del girone A rispettivamente appena due e tre punti, ma con una gara in meno rispetto all'Italia U21. Nunziata ha presentato così la partita: "C'è qualche novità perché è giusto che chi merita venga chiamato. Qualcuno ha un pò di minutaggio in più, altri hanno giocato meno. Ci sono giocatori con degli acciacchi e diversi diffidati, dovremo gestire questa situazione nel miglior modo possibile".

leggi anche Spalletti LIVE: "Europei? Responsabilità solo mie"