I playoff della Nations League 2018/19 hanno eletto le ultime quattro qualificate alla fase finale dell'Europeo: missione compiuta per Ungheria e Slovacchia, Scozia e Macedonia del Nord. Definiti quindi i 6 gironi per il torneo itinerante che avrà inizio l'11 giugno a Roma con Italia-Turchia. Ecco tutte le 24 Nazionali in corsa

NATIONS LEAGUE, I RISULTATI DEI PLAYOFF