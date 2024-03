Come giocherebbero oggi le Nazionali di Euro 2024

Aspettando le ultime tre qualificate dai playoff, mancano 80 giorni all'inizio degli Europei in Germania. Come giocheranno le big? E le avversarie dell'Italia? Ecco le formazioni tipo delle Nazionali in attesa dei convocati ufficiali. Tutti i 51 match di Euro 2024 sono in diretta su Sky e in streaming su NOW dal 14 giugno al 14 luglio

QUALE E' LA PIU' FORTE? VOTA