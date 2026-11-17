Qualificazioni Europei 2028: le fasce del sorteggio e il miglior girone per l'Italiafasce e scenari
Introduzione
Le partite dell'ultima sosta di Nations League hanno delineato le fasce per il sorteggio delle qualificazioni a Euro 2028. Il torneo si disputerà dal 9 giugno al 9 luglio 2028 (in diretta sui canali di Sky e in streaming su NOW) in Inghilterra, Repubblica d'Irlanda, Scozia e Galles. L'Irlanda del Nord ospiterà invece il sorteggio del prossimo 6 dicembre a Belfast, che definirà il percorso delle nazionali verso la fase finale. Tra queste c'è l'Italia di Mancini, che grazie alla prima fascia eviterà tutte le big, ma dovrà comunque fare attenzione alle insidie delle altre urne. Dalle fasce agli scenari di sorteggio più favorevoli e più insidiosi per gli Azzurri, fino al calendario e al regolamento: tutto quello che c'è da sapere sul percorso verso Euro 2028.
Quello che devi sapere
Prima fascia
- Inghilterra
- Portogallo
- Francia
- Olanda
- Spagna
- Belgio
- Danimarca
- Germania
- Grecia
- ITALIA
- Norvegia
- Croazia
Seconda fascia
- Galles
- Serbia
- Repubblica Ceca
- Turchia
- Svizzera
- Svezia
- Austria
- Ungheria
- Irlanda del Nord
- Bosnia ed Erzegovina
- Slovenia
- Kosovo/Irlanda
Terza fascia
- Ucraina
- Polonia
- Romania
- Israele
- Georgia
- Macedonia del Nord
- Montenegro
- Albania
- Slovacchia
- Islanda
- Scozia
- Irlanda/Kosovo
Quarta fascia
- Bielorussia
- Cipro
- Isole Faroe
- Finlandia
- Moldavia
- Armenia
- Bulgaria
- Lussemburgo
- Kazakistan
- Lettonia
- San Marino
- Estonia
Quinta fascia
- Malta
- Azerbaigian
- Lituania
- Andorra
- Gibilterra
- Liechtenstein
Il miglior sorteggio per l'Italia
Essere in prima fascia permette all'Italia di evitare tutte le big. Dalla seconda urna, il sorteggio più favorevole potrebbe essere l'Irlanda del Nord, già battuta 2-0 dagli Azzurri a marzo nella semifinale dei playoff per il Mondiale 2026. In terza fascia la scelta ricade sul Montenegro, che ha sì vinto il proprio girone di Nations League, ma in Lega C. A completare il gruppo sulla carta più abbordabile sarebbero San Marino dalla quarta fascia e, in caso di girone da cinque squadre, Gibilterra dalla quinta.
Di seguito il girone:
- ITALIA
- Irlanda del Nord
- Montenegro
- San Marino
- Gibilterra
Il peggior sorteggio per l'Italia
Il sorteggio più complicato parte dalla Svizzera, tra le avversarie più temibili della seconda fascia e capace di mettere in difficoltà l'Italia negli ultimi anni, fino al 2-0 negli ottavi di Euro 2024. Dalla terza fascia le insidie potrebbero arrivare da Ucraina e Polonia. Il livello di difficoltà scende in quarta fascia, dove la Finlandia rappresenterebbe comunque una delle avversarie più scomode. In quinta, infine, attenzione all'Azerbaigian, che imporrebbe agli azzurri anche la trasferta più lunga tra quelle disponibili nell'urna.
Di seguito il girone:
- ITALIA
- Svizzera
- Ucraina/Polonia
- Finlandia
- Azerbaigian
Meglio un girone da quattro squadre o da cinque?
Le quattro vincitrici dei quarti di finale di Nations League saranno inserite obbligatoriamente in gironi da quattro. Restano però altri due gruppi di questa dimensione, nei quali potrà essere sorteggiata anche l'Italia.
A parità di avversarie, un girone da quattro può essere preferibile perché comporta sei partite anziché otto.
Quello da cinque aggiunge un'avversaria sulla carta abbordabile, ma non offre vantaggi nel confronto tra le seconde classificate. Per individuare le otto migliori seconde che si qualificheranno direttamente all'Europeo, infatti, saranno esclusi i risultati contro l'ultima classificata dei gruppi da cinque. Tutte le nazionali saranno quindi confrontate su sei partite.
Ma come sempre a fare la differenza saranno soprattutto le avversarie. Un gruppo da cinque con un sorteggio favorevole può essere preferibile a uno da quattro con Svizzera e Ucraina.
Quando si sorteggiano i gironi?
Abbiamo visto le fasce e ipotizzato il miglior e il peggior girone per l'Italia, ma tra pochi giorni conosceremo realmente le avversarie degli Azzurri.
Il sorteggio della fase a gironi delle qualificazioni a Euro 2028 è in programma domenica 6 dicembre 2026 alle 18 e si terrà all'International Convention Centre (ICC) di Belfast, in Irlanda del Nord.
La composizione della fase a gironi
Lo abbiamo già accennato nelle didascalie precedenti, ma vale la pena approfondire il funzionamento del sorteggio.
Parteciperanno tutte le 54 nazionali iscritte alla competizione, comprese le quattro padrone di casa di Euro 2028: Inghilterra, Irlanda, Scozia e Galles.
Le squadre saranno suddivise in 12 gironi, sei da quattro nazionali e sei da cinque, secondo questi criteri:
- Le fasce sono determinate dalla classifica generale della Nations League 2026/27 al termine della fase a gironi.
- Inghilterra, Irlanda, Scozia, Galles e Irlanda del Nord saranno inserite in gironi separati.
- Al momento del sorteggio, i quarti di Nations League non saranno ancora stati disputati. Per ogni accoppiamento saranno quindi utilizzati due segnaposto (delle "X"), uno per la vincente e uno per la perdente. Le quattro vincitrici, che si conosceranno a marzo, andranno in gironi da quattro, avendo meno date disponibili per le qualificazioni. Le sconfitte potranno invece finire in gruppi da quattro o da cinque.
- Nei gironi da cinque potrà esserci una sola nazionale ancora impegnata nella Nations League a marzo, tra quelle che perderanno i quarti e quelle che giocheranno gli spareggi tra le Leghe A/B e B/C. Tutte le altre squadre del gruppo dovranno essere libere da questi impegni.
Il regolamento della fase a gironi delle qualificazioni
La fase a gironi delle qualificazioni inizierà a marzo 2027 e terminerà a novembre dello stesso anno. Le 12 vincitrici dei gironi e le otto migliori seconde si qualificheranno direttamente a Euro 2028.
Inoltre saranno disponibili due posti riservati alle nazionali ospitanti che avranno mancato il pass diretto. Se a restare escluse saranno più di due padrone di casa, ne beneficeranno le due meglio classificate nelle qualificazioni.
Le quattro seconde rimaste fuori dalla qualificazione diretta accederanno agli spareggi (a meno che non possano beneficiare di uno dei posti riservati alle ospitanti). A loro si aggiungeranno altre nazionali selezionate attraverso la Nations League 2026/27, dando la precedenza alle vincitrici dei gironi delle Leghe A, B e C ancora escluse sia dall'Europeo sia dagli spareggi. Il numero delle partecipanti e dei posti in palio dipenderà da quanti pass riservati utilizzeranno le padrone di casa.
Per individuare le otto migliori seconde, verranno considerati i risultati delle 12 nazionali arrivate al secondo posto. Nei gruppi da cinque saranno escluse le partite contro l'ultima classificata, così da valutare equamente tutte le squadre su sei incontri. Conteranno prima i punti, poi la differenza reti e gli altri criteri previsti dal regolamento.
I risultati delle qualificazioni conteranno anche per il sorteggio della fase finale. La Uefa confronterà tra loro prima le vincitrici dei gironi, poi le seconde e così via, formando una classifica generale che determinerà le fasce, con alcune eccezioni per le squadre ospitanti. Le nazionali qualificate attraverso gli spareggi saranno inserite in quarta fascia
Gli spareggi qualificazione
Gli spareggi per qualificarsi a Euro 2028 si giocheranno a marzo 2028.
Il format dipenderà da quanti dei due posti riservati alle nazionali ospitanti saranno utilizzati.
- Entrambi i posti utilizzati: 8 squadre si contenderanno due pass, attraverso due percorsi con semifinali e finale in gara unica.
- Un solo posto utilizzato: 12 squadre si contenderanno tre pass, attraverso tre percorsi con semifinali e finale in gara unica.
- Nessun posto utilizzato: 8 squadre si contenderanno quattro pass, attraverso quattro sfide di andata e ritorno.
Per i ripescaggi dalla Nations League avranno la precedenza le vincitrici dei gironi delle Leghe A, B e C. Se necessario, si passerà alla migliore vincitrice della Lega D e poi alle altre nazionali secondo la classifica generale della competizione. Saranno considerate soltanto le squadre ancora escluse sia dall'Europeo sia dagli spareggi.
Il sorteggio della fase finale dell'Europeo si svolgerà prima degli spareggi. I posti delle future vincitrici saranno quindi rappresentati da segnaposto, inseriti in quarta fascia.
Dal via a Cardiff alla finale di Wembley: il calendario di Euro 2028
Archiviate qualificazioni e spareggi, Euro 2028 prenderà il via venerdì 9 giugno, con la partita inaugurale al National Stadium of Wales di Cardiff.
Parteciperanno 24 nazionali, divise in sei gironi da quattro. Le prime due di ciascun gruppo e le quattro migliori terze accederanno agli ottavi, dando inizio alla fase a eliminazione diretta.
La finale si giocherà domenica 9 luglio a Wembley, che ospiterà anche entrambe le semifinali. Queste le date del torneo.
- Fase a gironi: dal 9 al 21 giugno
- Ottavi: dal 24 al 27 giugno
- Quarti: 30 giugno e 1 luglio
- Semifinali: 4 e 5 luglio
- Finale: 9 luglio
Gli Europei 2028 LIVE su Sky Sport
- Sky Sport racconterà l'Europeo 2028 (in programma dal 9 giugno al 9 luglio 2028 nel Regno Unito e nella Repubblica d'Irlanda). 51 partite (di cui 24 in esclusiva) in diretta sui canali di Sky e in streaming su NOW. Acquisiti anche i diritti di trasmettere le qualificazioni a Euro 2028 (che cominceranno a marzo 2027) e la Nations League (che terminerà il prossimo giugno 2027 con le Finals).
- Come già successo per la cavalcata trionfale conclusa a Wembley 2021, anche questa volta Sky seguirà gli Azzurri attraverso il modello di cronaca "always on": inviati sempre al seguito della Nazionale in ritiro, sia a Coverciano che durante le trasferte; pre e post partita live con interviste, commenti e analisi sfruttando l'innovazione tecnologica che da sempre contraddistingue l'esperienza di Sky Sport.