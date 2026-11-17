La fase a gironi delle qualificazioni inizierà a marzo 2027 e terminerà a novembre dello stesso anno. Le 12 vincitrici dei gironi e le otto migliori seconde si qualificheranno direttamente a Euro 2028.

Inoltre saranno disponibili due posti riservati alle nazionali ospitanti che avranno mancato il pass diretto. Se a restare escluse saranno più di due padrone di casa, ne beneficeranno le due meglio classificate nelle qualificazioni.

Le quattro seconde rimaste fuori dalla qualificazione diretta accederanno agli spareggi (a meno che non possano beneficiare di uno dei posti riservati alle ospitanti). A loro si aggiungeranno altre nazionali selezionate attraverso la Nations League 2026/27, dando la precedenza alle vincitrici dei gironi delle Leghe A, B e C ancora escluse sia dall'Europeo sia dagli spareggi. Il numero delle partecipanti e dei posti in palio dipenderà da quanti pass riservati utilizzeranno le padrone di casa.

Per individuare le otto migliori seconde, verranno considerati i risultati delle 12 nazionali arrivate al secondo posto. Nei gruppi da cinque saranno escluse le partite contro l'ultima classificata, così da valutare equamente tutte le squadre su sei incontri. Conteranno prima i punti, poi la differenza reti e gli altri criteri previsti dal regolamento.

I risultati delle qualificazioni conteranno anche per il sorteggio della fase finale. La Uefa confronterà tra loro prima le vincitrici dei gironi, poi le seconde e così via, formando una classifica generale che determinerà le fasce, con alcune eccezioni per le squadre ospitanti. Le nazionali qualificate attraverso gli spareggi saranno inserite in quarta fascia