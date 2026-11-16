Al nono posto della classifica qui sopra troviamo il giocatore che più interessa all'Italia in questa speciale classifica. Nicolò Tresoldi, attaccante classe 2004 che si è fatto conoscere sempre di più in questi mesi col Club Brugge. Secondo i dati di Transfermarkt, il suo valore è 35 milioni di euro. Perché interessa agli Azzurri? Perché deve ancora scegliere quale nazionale maggiore rappresentare. Nonostante abbia finora giocato con le selezioni giovanili tedesche, fino a diventare capitano dell'Under 21, non ha ancora esordito con la Germania e, per questo motivo, l'Italia e Roberto Mancini non hanno intenzione di mollare la presa. "Ci ho parlato, ci sono possibilità che faccia la scelta giusta", ha raccontato il ct con la speranza di vederlo in Azzurro...

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