I più preziosi col passaporto italiano: dai campioni del mondo ai nuovi Tresoldiclassifica
Introduzione
535 milioni di euro. È il valore dei 10 giocatori più preziosi con il passaporto italiano, una classifica che comprende campioni del mondo e stelle del calcio internazionale. Peccato che quasi tutti abbiano già scelto un'altra nazionale. Quasi, appunto. Perché tra loro c'è anche Nicolò Tresoldi che Mancini spera ancora di convincere. E non è l'unico: da un bomber svizzero al figlio di un ex Milan passando per un difensore del Boca protagonista nel Superclásico e il 10 del Panathinaikos. Tutti nomi che potrebbero ancora vestire l'Azzurro. Ma chi sono e quanto valgono? Ecco le classifiche (con i dati Transfermarkt), i profili più curiosi e le storie di chi ha già scelto l'Italia...
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Quello che devi sapere
Da Alvarez a Raphinha: lo sapevate che sono italiani?
Immaginate Julian Alvarez con la maglia dell'Italia. Oppure Raphinha, Mac Allister, Martinelli e tanti altri campioni delle nazionali più importanti del mondo vestire l'azzurro. Possiamo soltanto immaginarlo, appunto. Eppure tutti questi giocatori possiedono anche la cittadinanza italiana. E Non sono gli unici. Infatti, nella classifica, stilata da Transfermarkt, dei calciatori più preziosi con il doppio passaporto troviamo anche altre conoscenze della Serie A, da Mastantuono a Soulé. Quasi tutti, però, hanno già scelto di rappresentare un'altra nazionale maggiore e, nella maggior parte dei casi, non possono più cambiare maglia secondo le regole Fifa. Una top 10 dal valore complessivo di oltre 500 milioni di euro nella quale spicca anche il nome di Nicolò Tresoldi. Lui, a differenza degli altri, potrebbe davvero ancora vestire la maglia dell'Italia
La top 10 per valore di mercato dei giocatori con passaporto italiano
- Julián Álvarez (Argentina): valore 110 milioni
- Alexis Mac Allister (Argentina): valore 70 milioni
- Raphinha (Brasile): valore 70 milioni
- Franco Mastantuono (Argentina): valore 45 milioni
- Gabriel Martinelli (Brasile): valore 45 milioni
- Amad Diallo (Costa d'Avorio): valore 45 milioni
- Gianluca Prestianni (Argentina): valore 40 milioni
- Giuliano Simeone (Argentina): valore 40 milioni
- Nicolò Tresoldi (Germania U21): valore 35 milioni
- Matías Soulé (Argentina): valore 35 milioni
Tresoldi, Italia o Germania? Gli Azzurri ci sperano
Al nono posto della classifica qui sopra troviamo il giocatore che più interessa all'Italia in questa speciale classifica. Nicolò Tresoldi, attaccante classe 2004 che si è fatto conoscere sempre di più in questi mesi col Club Brugge. Secondo i dati di Transfermarkt, il suo valore è 35 milioni di euro. Perché interessa agli Azzurri? Perché deve ancora scegliere quale nazionale maggiore rappresentare. Nonostante abbia finora giocato con le selezioni giovanili tedesche, fino a diventare capitano dell'Under 21, non ha ancora esordito con la Germania e, per questo motivo, l'Italia e Roberto Mancini non hanno intenzione di mollare la presa. "Ci ho parlato, ci sono possibilità che faccia la scelta giusta", ha raccontato il ct con la speranza di vederlo in Azzurro...
TUTTO QUELLO CHE C'È DA SAPERE SU TRESOLDI
Non solo Tresoldi: gli italiani che potrebbero scegliere l'Azzurro
In attesa della scelta di Tresoldi, analizziamo la classifica coi valori dei giocatori con passaporto italiano che non hanno ancora esordito con un'altra nazionale maggiore. Ci sono talenti argentini che giocano in Brasile, giovani cresciuti in Europa e persino qualche nome già conosciuto in Serie A. E non mancano le curiosità: dal difensore del Boca Juniors che ha deciso il Superclásico fino al figlio di un ex Milan, oggi al Genoa. I nomi che vedrete qui di seguito possiedono la cittadinanza italiana e potrebbero quindi essere presi in considerazione per la Nazionale. Ovviamente, la loro eventuale convocabilità resta comunque subordinata alla verifica dei requisiti Fifa
Álvaro Montoro (Botafogo): valore 14 milioni
Santiago Ramos Mingo (Club America): valore 12 milioni
Rodrigo Garro (Corinthians): valore 12 milioni
Agustín Rossi (Flamengo): valore 10 milioni
Lucas Perri (Torino): valore 10 milioni
Lucas Esquivel (Athletico Paranaense): valore 8 milioni
Alexandro Bernabei (Internacional): valore 8 milioni
Juninho Capixaba (RB Bragantino): valore 8 milioni
Lautaro Di Lollo (Boca Juniors): valore 7 milioni
Luciano Gondou (CSKA Mosca): valore 7 milioni
Juan Nardoni (Gremio): valore 7 milioni
Santino Andino (Panathinaikos): valore 6 milioni
Santiago Hidalgo (Tolosa): valore 6 milioni
Alessandro Vogt (Heidenheim): valore 6 milioni
Robinho Junior (Genoa): valore 5 milioni
Alvaro Montoro, un 2007 da "rubare" all'Argentina
Il primo nome nella classifica stilata da Transfermarkt, dopo Tresoldi, è quello di Álvaro Montoro. Classe 2007, nato in Argentina, è un esterno offensivo del Botafogo con un valore di mercato di 14 milioni di euro. Cresciuto nel settore giovanile del Velez, si è trasferito in Brasile nel 2025 dopo essersi già messo in mostra anche in Copa Libertadores e col Botafogo l'abbiamo visto anche al Mondiale per Club. Può giocare sulla fascia sinistra ma anche da trequartista o a destra. Con l'Argentina ha rappresentato l'Under 20 senza ancora esordire nella nazionale maggiore. Considerando l'età, è un talento ancora da sgrezzare ma proprio questo potrebbe essere un punto a favore degli Azzurri vista l'abbondanza che c'è in Argentina
Ramos Mingo, dal Barcellona al Messico col passaporto italiano
Un altro nome poco conosciuto in Italia ma dal percorso decisamente internazionale. Santiago Ramos Mingo è un difensore centrale argentino classe 2001, mancino, che oggi gioca nel Club America in Messico e dal valore di 12 milioni di euro. Cresciuto nel Boca Juniors, è passato anche dal Barcellona B e dal Leuven in Belgio prima di tornare in Sudamerica con il Bahia. Proprio dal club brasiliano è arrivato il trasferimento in Messico nel settembre 2026. E anche Ramos Mingo ha la cittadinanza italiana. Non avendo mai giocato con la nazionale maggiore argentina potrebbe essere un nome da considerare per la difesa azzurra
Anche l'Italia potrebbe avere il suo Lautaro (Di Lollo)
Si chiama Lautaro, gioca in Argentina e ha il passaporto italiano. Ma questa volta non stiamo parlando dell'attaccante dell'Inter. Lautaro Di Lollo, difensore centrale classe 2004 del Boca Juniors, è uno dei nomi più curiosi della lista. Cresciuto nel vivaio degli Xeneizes, ha attirato l'attenzione grazie al gol decisivo nel Superclasico contro il River Plate. Un modo niente male per farsi conoscere. Vale 7 milioni di euro e ha già rappresentato l'Argentina U20 senza però esordire con la nazionale maggiore. E chissà che, oltre agli interessamenti dei club europei, un giorno non possa arrivare anche una chiamata dall'Italia...
Santino Andino, il 10 (dal nome molto italiano) del Panathinaikos
Un nome che suona italiano e un passaporto che lo è davvero. Santino Andino, classe 2005, gioca nel Panathinaikos che lo ha acquistato nel gennaio 2026 dal Godoy Cruz. Nato in Argentina, è un esterno offensivo capace di agire anche sulla trequarti e in Grecia indossa la maglia numero 10 (fa capire il suo estro). Con l'Argentina U20 ha raggiunto la finale del Mondiale di categoria nel 2025 senza però fare il salto nella selezione maggiore. Il suo valore di mercato è di 6 milioni di euro. E chissà che in futuro non debba scegliere tra la maglia dell'Argentina e quella dell'Italia...
Dalla Svizzera c'è Vogt: il nuovo Tresoldi?
Non arrivano tutti dal Sudamerica e Alessandro Vogt ne è l'esempio. Attaccante classe 2005, nato in Svizzera e possiede anche la cittadinanza italiana. Dopo essersi messo in mostra al San Gallo, con 18 gol e 5 assist nella stagione 2025/26 tra campionato e coppa, è stato acquistato dall'Hoffenheim e poi girato in prestito all'Heidenheim. Alto 1,88 metri, è un centravanti che ha già rappresentato la Svizzera U21 senza ancora esordire nella nazionale maggiore. Il suo valore di mercato è di 6 milioni di euro. E dopo Romano, chissà che gli Azzurrini ne possano strappare un altro alla Svizzera...
Un Robinho con la maglia dell'Italia
E chiudiamo con uno dei nomi più sorprendenti. Robinho Junior, classe 2007, è il figlio dell'ex attaccante di Milan, Real Madrid e Manchester City. Nato in Brasile, è cresciuto nel Santos, proprio come il padre, prima di arrivare al Genoa nell'estate 2026. Robinho Junior ha anche la cittadinanza italiana grazie alla madre Vivian Guglielmetti. Secondo la stampa brasiliana, nei mesi scorsi c'era già stata una prima manifestazione d'interesse da parte delle selezioni giovanili italiane. Intanto il ragazzo, che vale 5 milioni di euro, è stato chiamato dal Brasile U20 per gli impegni di novembre. La nazionale maggiore verdeoro, invece, non lo ha ancora convocato...
I terzini sinitri arrivano dal Sud America
L'Italia sembra aver trovato i terzino del futuro con Kayode e Palestra. Ma in questa classifica, ce ne sono addirittura tre con il passaporto italiano e un valore di mercato di 8 milioni di euro. Il primo è Lucas Esquivel, argentino classe 2001 dell'Athletico Paranaense, cresciuto nell'Union de Santa Fe e già protagonista con l'Argentina U23. Stessa nazionale giovanile rappresentata anche da Alexandro Bernabei, classe 2000, che dopo l'esperienza europea al Celtic è tornato in Sudamerica con l'Internacional di Porto Alegre. Il terzo è invece brasiliano: Juninho Capixaba, classe 1997 del Bragantino con una lunga carriera alle spalle tra Bahia, Corinthians, Gremio e Fortaleza
Capitolo portieri: da Rossi a Perri ma c'è Donnarumma
Anche tra i pali ci sono nomi interessanti sebbene l'Italia possa già contare su Donnarumma e su una terna molto futuribile. Il primo è Agustin Rossi, portiere classe 1995 del Flamengo, valutato 10 milioni di euro: l'ex Boca era stato convocato dall'Argentina di Scaloni nel 2021 senza però esordire. Una situazione simile a quella di Lucas Perri, portiere brasiliano del Torino che vale sempre 10 milioni. Anche lui ha ricevuto diverse convocazioni con la Selecao, comprese quelle di novembre, senza ancora scendere in campo. Entrambi possiedono il passaporto italiano e un convocazione, a differenza di una presenza in campo, non basta a vincolare un giocatore a una federazione
Quali sono le regole Fifa per il cambio di Nazionale?
Avere due passaporti non significa poter cambiare nazionale quando si vuole...
- Le regole Fifa distinguono infatti la cittadinanza dalla nazionalità sportiva e prevedono condizioni precise per rappresentare un altro Paese
- Per esempio, un giocatore che ha disputato soltanto partite con le selezioni giovanili può generalmente richiedere il cambio, purché rispetti i requisiti previsti.
- Esistono alcune eccezioni per chi ha giocato al massimo tre partite con la nazionale maggiore, con limiti legati all'età, al tempo trascorso dall'ultima presenza e ai tornei disputati. In particolare, per una delle principali eccezioni devono essere trascorsi almeno tre anni dall'ultima partita internazionale e il giocatore non deve aver preso parte alla fase finale di un Mondiale o di una competizione continentale maggiore
In attesa di Tresoldi: chi ha già scelto l'Italia
Ma ci sono anche giocatori con doppia nazionalità che hanno già scelto l'Italia. È il caso di Samuele Inacio, classe 2008 del Borussia Dortmund, nato a Bergamo da padre brasiliano e già nel giro della Nazionale maggiore. Oppure Alessandro Romano, centrocampista del Cagliari nato in Svizzera, dove ha giocato nelle selezioni giovanili prima di scegliere l'azzurro nel settembre 2026. Il caso più recente è quello di Matteo Palma, difensore dell'Udinese nato in Germania da padre italiano e madre tedesca: dopo aver rappresentato le giovanili tedesche, ha ottenuto il via libera della Fifa ed è stato convocato da Mancini. In attesa della decisione di Tresoldi...