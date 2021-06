Boniek esalta il gol di Locatelli: "Alla Tardelli"

Paragone non banale per Manuel Locatelli da parte di un grande personaggio del calcio mondiale, vecchia conoscenza del calcio italiano. Dopo il suo secondo gol contro la Svizzera l'attuale vice presidente della Uefa ed ex attaccante di Juventus e Roma Zibi Boniek ha infatti twittato "Alla Tardelli". In effetti la rete di Locatelli è arrivata da una posizione molto simile, e con un tiro secco nello stesso angolo alla sinistra del portiere, del celebre gol di Tardelli nella finale Italia-Germania del Mondiale 1982