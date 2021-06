Una nuova affascinante storia, come ci ha abituati. Federico Buffa torna su Sky Sport il 20 giugno con "Van Basten 1988, il gol più bello" pronto a 'rapire' tutti gli appassionati di calcio: chi c'era già o chi ancora non era nato. La grande novità è che dall’8 giugno sbarcherà per la prima volta in un podcast con tre anticipazioni che potrai ascoltare su skysport.it e sulle migliori piattaforme, in qualunque momento della tua giornata

I PODCAST DI SKY SPORT