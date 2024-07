Tre assenze pesanti nella Spagna, con gli squalificati Carvajal e Le Normand e l’infortunato Pedri. De la Fuente dovrebbe schierare Nacho a destra per arginare Mbappé e Vivian come centrale accanto a Laporte. Confermato il tridente con Yamal-Morata-Nico Williams. Deschamps lascia fuori Griezmann, in mezzo rientra Rabiot, la difesa impenetrabile non si tocca. Nell'attacco francese Kolo Muani è in vantaggio su Thuram

L'ANALISI DELLE 4 SEMIFINALISTE