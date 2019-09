L'impresa sarebbe proibitiva per qualsiasi squadra, ma la voglia di realizzarla in casa Juve si percepisce chiaramente. Andare a Barcellona, ribaltare lo 0-2 subito in casa due settimane fa e accedere agli ottavi di finale di Champions League femminile. Non proprio la migliore delle prospettive per le bianconere, considerato soprattutto il livello molto alto delle campionesse spagnole che nella gara d'andata hanno fatto vedere in campo la differenza che separa le due squadre. Ma a Torino vogliono crederci e il perché lo ha spiegato l'allenatore delle bianconere, Rita Guardino. "Siamo consapevoli del valore del Barcellona", ha detto. "Ma non per questo dobbiamo pensare che lo 0-2 dell'andata sia un risultato definitivo. Faremo la nostra gara, cercando di migliorare, partendo da quello che comunque ha funzionato. Dobbiamo trovare una convinzione in più: quella che possiamo osare. Dobbiamo provarci e cercare di vincere, ben sapendo che se lasci campo il Barcellona non perdona. Nel finale di partita dell'andata si sono aperti più spazi e lì ho notato più intraprendenza da parte nostra e s'è capito quanto pericolose possiamo essere. Quindi, liberiamoci dai timori di abbandonare le zone di copertura e acceleriamo, perché è un atteggiamento che, nonostante i rischi, dà fiducia".

