Dopo aver rifiutato il rinnovo in giallorosso e l'offerta del Galatasaray, Nicola Zalewski era finito fuori rosa a tempo indeterminato. Una vicenda commentata anche dall'agenzia del giocatore (la GP Soccer and Management S.r.l.) e da De Rossi, allenatore esonerato mercoledì. La nuova gestione di Ivan Juric sta per garantirgli il ritorno in squadra

Nicola Zalewski verso il reintegro nella Roma. Ecco una delle prime novità nella nuova squadra targata Ivan Juric, allenatore che di fatto accoglie un rinforzo sulle fasce. La vicenda dell'esterno classe 2002, cresciuto proprio in giallorosso, riporta al rifiuto del rinnovo di contratto (in scadenza nel 2025) e al 'no' al trasferimento al Galatasaray. Situazione che aveva portato alla decisione del club: Zalewski fuori rosa a tempo indeterminato, provvedimento commentato sia dall'agenzia del giocatore (la GP Soccer and Management S.r.l.) che da Daniele De Rossi ("Scelta presa dal club ma non definitiva, dipenderà dal suo contratto"). E proprio dopo l'esonero dell'allenatore, sostituito in panchina da Juric, si stanno riaprendo le porte della Roma per Zalewski. Un'apertura favorita dal confronto telefonico tra il giocatore e il nuovo allenatore nella giornata di giovedì: una volontà di comune accordo che potrebbe anche permettere di riprendere prossimamente i dialoghi per il rinnovo del contratto.