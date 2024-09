Buona la prima per Stefano Pioli sulla panchina dell'Al-Nassr, ora al quarto posto in classifica. La squadra dell'ex allenatore del Milan ha vinto in trasferta sul campo dell'Al-Ettifaq di Steven Gerrard con un netto 3-0. A segno Cristiano Ronaldo (su calcio di rigore), Al-Najdi e Taslisca. CR7 sui social: "Grande lavoro di squadra! Grande vittoria stasera, è per i tifosi"