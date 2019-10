E’ iniziata la preparazione della Nazionale Femminile verso Euro 2012. L’Italia torna infatti in campo venerdì 4 ottobre (Stadio Centenary, ore 17.30) a Ta’Qali con Malta e martedì 8 (Stadio “Renzo Barbera” ore 17.30) a Palermo con la Bosnia Erzegovina.

La ct Milena Bertolini ritrova il gruppo storico con l’inserimento di una novità, Giada Greggi, il centrocampista dell’AS Roma che proviene dalla filiera azzurra avendo giocato con le Nazionali Femminili Under 15, Under 17 e Under 19. “Rispetto a fine agosto – sottolinea in conferenza stampa il Commissario tecnico - la condizione delle ragazze è migliore, poiché hanno sulle gambe le partite di Campionato e di Champions. L'aspetto più importante è la testa e quella la verificheremo in questi giorni di raduno. Ad agosto ho trovato una squadra un po’affaticata, ma è normale, con il Mondiale è stato un po' come essere su un ottovolante con emozioni fortissime alle quali nessuno di noi era abituato. Ci siamo resi conto che ripartire non è stato facile. Ho detto alle ragazze che bisogna ricollocarsi subito su un piano reale, quello che abbiamo fatto al Mondiale nessuno lo toglie è una esperienza che abbiamo dentro, ma è un punto di partenza. Bisogna tornare subito alla realtà”.



Malta e Bosnia Erzegovina sono le prossime due avversarie. "Ormai a livello internazionale – sottolinea Bertolini - tutte le squadre sono cresciute soprattutto da un punto di vista fisico, agonistico, di duello, di contrasto. Malta è un avversario fisicamente ed agonisticamente forte, credo che cercherà di fare una partita di contenimento di partenza e quindi ci stiamo lavorando sia da un punto di vista tecnico-tattico, ma anche come approccio da un punto di vista mentale”.



Le convocate

Portieri: Laura Giuliani (Juventus), Francesca Durante (Fiorentina Women), Rachele Baldi (Empoli Ladies);

Difensori: Elisa Bartoli (AS Roma), Lisa Boattin (Juventus), Laura Fusetti (AC Milan), Sara Gama (Juventus), Alia Guagni (Fiorentina Women), Elena Linari (Atletico Madrid), Linda Tucceri Cimini (AC Milan);

Centrocampisti: Valentina Bergamaschi (AC Milan), Valentina Cernoia (Juventus), Aurora Galli (Juventus), Manuela Giugliano (AS Roma), Benedetta Glionna (Hellas Verona), Giada Greggi (AS Roma), Gloria Marinelli (FC Inter), Martina Rosucci (Juventus), Annamaria Serturini (AS Roma);

Attaccanti: Cristiana Girelli (Juventus), Valentina Giacinti (AC Milan), Daniela Sabatino (Sassuolo), Stefania Tarenzi (FC Inter).