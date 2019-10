Dopo il doppio impegno nelle qualificazioni a Euro 2021 della Nazionale, sabato 12 e domenica 13 ottobre riparte il campionato di Serie A con due partite in diretta su Sky Sport.

Alle 12.30 le bianconere di Rita Guarino cercano la fuga ospitando l’ultima in classifica. Diretta esclusiva su Sky Sport Serie A di Juventus-Florentia (commento Gianluigi Bagnulo).

La squadra di Rita Guarino- fresca di rinnovo in bianconero- che lo scorso anno ha battuto con un doppio 3-0 le toscane, cercherà la terza vittoria consecutiva in campionato e la vetta solitaria in classifica, approfittando della sfida - sulla carta molto più impegnativa – del Milan, l’unica squadra a punteggio pieno insieme alla Juve.

La squadra di Maurizio Ganz è infatti attesa dal primo, storico, Derby in serie A con il neopromosso Inter. Le due squadre si sono già affrontate l’anno scorso in Coppa Italia: allora finì con il successo del Milan per 5-3.

Appuntamento allora dalle 14.30 live dallo Stadio "Breda" di Sesto San Giovanni (attesi circa 3mila spettatori) con tutte le ultime news sulla “prima” milanese. In studio Alessia Tarquinio, Giancarlo Padovan e Moris Gasparri. In collegamento Carolina Morace, Milena Bertolini e Alia Guagni. Alle 15 il fischio d’inizio di Inter-Milan (telecronaca Gaia Brunelli e Martina Angelini).