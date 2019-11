Roma-Sassuolo femminile 2-1: highlights e gol. Bavagnoli al 4° successo di fila

20' Erzen (R), 53' Bernauer (R), 69' aut. Ceasar (S)



Quarto successivo consecutivo per la Roma femminile che, davanti al proprio pubblico, batte il Sassuolo 2-1 e conferma il 3° posto in classifica. Buono l'avvio di gara delle giallorosse che, al 20', sbloccano il punteggio grazie a Erzen, brava a risolvere in modo vincente una mischia in area, sugli sviluppi di un corner. La squadra di Bavagnoli insiste e chiama in cause più volte il portiere avversario per evitare il raddoppio. Il Sassuolo, dal canto suo, è sfortunato e perde due giocatori nel giro di 10 minuti: Orsi si fa male e lascia il posto a Santoro che, poco dopo, rimane anche lei infortunata e deve far spazio a Labate. La Roma ha il giusto approccio anche nella seconda frazione di gioco e trova il raddoppio con Bernauer. La centrocampista tira dal limite, Lemey tocca ma non basta. La partita sembra in pugno, ma in pochi secondi cambia tutto. L'autorete di Caesar accorcia le distanze al 69', due minuti dopo Cambiaghi calcia sul palo il rigore del possibile pareggio. Il match continua a regalare spunti da una parte e dall'altra e, in pieno recupero, la squadra di Piovani deve ancora fare i conti con la malasorte: Dubcova ci prova da lontanissimo e la sfera impatta sulla traversa, salvando ancora le giallorosse. La Roma soffre, ma conquista i tre punti e sale a quota 12, a una lunghezza di ritardo dal Milan e a tre dalla Juve, capolista della classifica.

TABELLINO

ROMA (4-2-3-1): Caesar; Erzen, Swaby, Pettenuzzo, Bartoli; Giugliano, Bernauer (85' Hegerberg); Thomas, Andressa (74' Greggi), Serturin (66' Bonfantini); Thestrup. All. Bavagnoli



SASSUOLO (3-5-2): Lemey; Filangeri, Molin, Cutler; Lenzini (56' Sabatino), Jaques, Pondini, Dubcova, Orsi [31' Santoro (41' Labate)]; Ferrato, Cambiaghi. All. Piovani

La Classifica

1) Juventus: 15 punti

2) Milan: 13 punti

3) Roma: 12 punti

4) Fiorentina: 10 punti

5) Empoli: 6 punti

6) Florentia San Gimignano: 6 punti

7) Inter: 5 punti

8) Verona: 5 punti

9) Bari: 4 punti

10) Sassuolo: 4 punti

11) Tavagnacco: 2 punti

12) Orobica Bergamo: 1 punto