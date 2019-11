Serie A femminile, i risultati della 5^ giornata: vince la Juve, pari Milan e Fiorentina

Vince la Juventus e rimane l’unica squadra ancora imbattuta in campionato. Le bianconere superano il Verona grazie ad una doppietta di Girelli e al gol di Maria. Fermato sul pari il Milan che perde due punti dalla Juventus. Le rossonere non vanno oltre l’1 a 1 contro la Fiorentina. Nelle altre partite 1 a 1 anche per l’Inter che in trasferta sul campo del Bari non va oltre il pareggio. Vittoria esterna invece per la Florentia che rifila due reti all’Orobica. In classifica la Juventus rimane sola al comando con alle spalle Milan e Fiorentina, quarta la Roma impegnata domenica in casa contro il Sassuolo. Opportunità per le giallorosse di superare la squadra viola e avvicinarsi alle rossonere.

I risultati delle partite del sabato

Juventus-Verona 3-0

3’ e 88’ Girelli (J), 64’ Maria (J)

Orobica-Florentia 0-2

9’ Kelly (F), 87’ Vicchiarello (F)

Bari-Inter 1-1

11’ Zammit (B), 28’ Terenzi (I)

Fiorentina-Milan 1-1

33’ Guagni (F), 55’ Salvatori Rinaldi (M)

Tavagnacco-Empoli 1-3

17’ Hjohlman (E), 18’ Prugna (E), 31’ (T) Polli, 59’ Simonetti (E)