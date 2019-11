Italia femminile, infortuni per Gama e Guagni: lasciano il ritiro della Nazionale

Cinque vittorie di fila per la Nazionale italiana femminile nelle qualificazioni ai prossimi europei, l’ultimo il netto successo per sei a zero contro la Georgia. Proprio nel corso della partita giocata al Ciro Vigorito di Benevento il capitano Sara Gama ha subito un infortunio che l’ha costretta a lasciare in mattinata il raduno per rientrare nella propria sede. È stata costretta a lasciare il ritiro anche Alia Guagni in seguito ad un trauma distrattivo muscolo tendineo riportato sempre durante la gara di ieri.

Prossimo impegno contro Malta

La Nazionale intanto è partita per Castel di Sangro dove sosterrà la prima seduta d’allenamento in vista della gara contro Malta in programma martedì 12 Novembre allo stadio Teofilo Patini. Fin qui un percorso netto per l’Italia che ha vinto tutte le partite del girone, con un vantaggio di tre punti in classifica sulla Danimarca, che ha giocato una partita in meno. Malta, la prossima avversaria, ha invece conquistato il primo punto nell’ultima partita contro Israele.