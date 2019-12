Juventus-Fiorentina femminile 1-0: decide il gol di Girelli

La squadra bianconera vince lo scontro diretto al vertice e allunga in testa portandosi a +6 proprio sulle viola. Decisivo il colpo di testa dI Cristiana Girelli dopo 10 minuti. All'inseguimento della Juventus cade anche il Milan, secondo a -5 e sconfitto nel pomeriggio dalla Florentia San Gimignano

Giornata favorevole alla Juventus, l'ottava della Serie A femminile. Il big match contro la Fiorentina vinto per 1-0, le consente di allungare in testa alla classifica, portandosi a +5 sul Milan e a +6 sulla squadra viola. Complice anche la sconfitta dei rossoneri nel pomeriggio sul campo della Florentia San Gimignano. Decisivo per i tre punti il colpo di testa di Cristiana Girelli, aiutato anche da un errore abbastanza evidente del portiere Ohrstrom.

Nelle altre gare di questo ottavo turno, importante vittoria in zona salvezza per il Verona che stende Bergamo con un secco 3-0 e si porta momentaneamente a +6 sul Tavagnacco, impegnato domani alle 12.30 sul campo della Roma. L'Inter esce sconfitta sul campo del Sassuolo, mentre finisce a reti inviolate la sfida tra Pink Bari e Empoli.

JUVENTUS-FIORENTINA 1-0

10' Girelli

JUVENTUS (4-2-3-1): Giuliani; Hyyrynen, Gama, Sembrant, Boattin; Galli (74'Caruso), Pedersen; Cernoia (92'Staskova), Rosucci, Maria Alves (58'Bonansea); Girelli. All. Guarino



FIORENTINA (4-2-3-1): Ohrstrom; Cordia, Tortelli, Arnth, Philtjens; Adami (68'Agard), Mascarello (46'Parisi); Thogersen, Bonetti, Vigilucci (46'De Vanna); Mauro. All. Cincotta

RISULTATI 8^GIORNATA

SASSUOLO-INTER 1-0

14' Pugnali

PINK BARI-EMPOLI 0-0

VERONA-BERGAMO 3-0

21' Solow, 44' Cantore, 89' Pirone

FLORENTIA SAN GIMIGNANO-MILAN 2-1

54' Giacinti (M), 61' Kelly (F), 94' Kelly (F)

ROMA-TAVAGNACCO (Domenica 1 Dicembre ore 12.30)

CLASSIFICA

Juventus 22

Milan 17

Fiorentina 16

Florentia San Gimignano 13

Roma 12*

Inter 11

Empoli 11

Sassuolo 10

Pink Bari 8

Verona 8

Tavagnacco 2*

Bergamo 1

* Una partita in meno