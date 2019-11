Serie A femminile, i risultati dell'8^ giornata: Milan rimontato nel finale

Ottava giornata molto intrigante, in Serie A femminile: il calendario infatti mette contro le prime quattro in classifica. Ha aperto il programma del turno la sfida tra Sassuolo e Inter, che ha visto il successo delle emiliane grazie alla rete di Pugnali. Nelle tre gare del pomeriggio, il Milan trova la prima sconfitta stagionale venendo beffato nel finale sul campo della Florentia San Gimignano: a segno due volte Kelly per le toscane e Giacinti tra le rossonere. Tre punti pesanti per l’Hellas Verona, che si allontana dalla zona retrocessione e lascia all’ultimo posto l’Orobica. Pari senza reti, quello tra Pink Bari ed Empoli. Chiuderanno il programma della giornata Juventus-Fiorentina e Roma-Tavagnacco.

I risultati dell’8^ giornata

Sassuolo-Inter 1-0

Florentia San Gimignano-Milan 2-1

Hellas Verona-Orobica 2-0

Pink Bari-Empoli 0-0

Juventus-Fiorentina sabato ore 20:45

Roma-Tavagnacco domenica ore 12:30

Classifica: Juventus* 19, Milan 17, Fiorentina* 16, Florentia San Gimignano 13, Roma* 12, Inter 11, Empoli 11, Sassuolo 10, Pink Bari 8, Hellas Verona 8, Tavagnacco* 2, Orobica 1.

* una partita in meno