Empoli-Fiorentina 0-3, le viola vincono il derby e sono al secondo posto in classifica

Empoli-Fiorentina 0-3

15' Agard, 39' Bonetti, 53' Cordia

Empoli: Baldi, Boglioni, Di Guglielmo, Prugna, Papaleo, Hjohlman, Acuti, Giatras, Morucci, Cinotti, Varriale. A disposizione: Lugli, Mazzella, De Vecchis, Mastalli, Ness, Garnier, De Rita, Parrini, Cotrer. All. Alessandro Pistolesi.

Fiorentina: Ohrstrom, Cordia, Tortelli, Adami, Parisi, mauro, Bonetti, De Vanna, Thogersen, Fusini, Agard. A disposizione: Fedele, Vigilucci, Mascariello, Ripamonti, Monnecchi, Morreale, Corazzi, Philtjens, Lazaro. All. Antonio Cincotta.

Arbitro: Bonacina di Bergamo.

Ammonite: Bonetti.

Vittoria schiacciante della Fiorentina nel derby con l'Empoli, anticipo del sabato della 9^ giornata di Serie A femminile, davanti al presidente Rocco Commisso, in tribuna a sostenere la squadra. Un successo, questo, che permette alle viola di scavalcare il Milan in classifica al secondo posto, dal momento che le rossonere non scenderanno in campo contro il Pink Bari, gara rinviata a causa della nebbia che ha impedito alle pugliesi di volare verso Milano. Al quarto d'ora passa in vantaggio la formazione ospite con il gol di Agard, mentre nel finale di primo tempo arriva il raddoppio firmato da Bonetti che indirizza in modo significativo la partita. Chiude i conti al 53' Cordia, che fissa il risultato sullo 0-3 finale.