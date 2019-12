Juventus-Pink Bari 2-0: bianconere campionesse d'inverno. Il Milan passa a Verona

JUVENTUS-PINK BARI 2-0

21′ Cernoia, 42′ Galli

Juventus Women (4-3-3): Giuliani, Hyyrynen, Gama, Sembrant (86′ Panzeri), Boattin; Galli, Pedersen, Rosucci (70′ Maria Alves); Bonansea, Girelli, Cernoia (65′ Staskova). All.: Guarino

Pink Bari (4-3-3): Myllyoja; Marrone (80′ Piro), Di Bari, Culver, Capitanelli; Zammit, Ketis, Torres; Honkanen, Manno (46′ Soro), Carp. All.: Caricola

Le bianconere di Rita Guarino conquistano il titolo di campionesse d'inverno con una giornata di anticipo. Decima vittoria su dieci nelle partite casalinghe in campionato dell’anno solare 2019 e pratica Pink Bari sbrigata nel primo tempo: al 21' una discesa di Bonansea sulla fascia destra imbecca la Cernoia, che ha il tempo di controllare e calciare sotto l'incrocio. Il bis arriva al 42' con un gran tiro dal limite della Galli. Nel secondo tempo la formazione pugliese abbozza la reazione, ma è la Juventus a sfiorare il tris con Girelli, Galli e Bonansea.

VERONA-MILAN 0-1

48' Giacinti

Verona (4-3-3): Forcinella; Ledri, Mella (89' Pasini), Meneghini, Zanoletti; Lazzari (61' Baldi, Solow, Bardin (70' Pirone); Sardu, Cantore, Glionna. All.: Bonazzoli

Milan (4-3-3): Korenciova; Hovland, Fusetti, Tucceri Cimini, Carissimi; Čonč (83' Tamborini), Refiloe, Longo (73' Zigic); Giacinti, Bergamaschi, Andrade Rodriguez (76' Heroum). All.: Ganz

Il Milan conferma l'ottimo momento di forma messo in mostra con il 4-1 alle rivali dell'Inter negli ottavi di finale di Coppa Italia e supera per 1-0 il Verona in una trasferta complicata. La sfida tra due ex centravanti in panchina come Emiliano Bonazzoli e Maurizio Ganz è decisa in avvio di secondo tempo dal centro di Valentina Giacinti in avvio di secondo tempo. Cross della Bergamaschi e conclusione della numero 9 rossonera che batte Forcinella. Nel primo tempo la stessa Giacinti si era vista annullare per posizione di fuorigioco un gol su assist della Tucceri su calcio di punizione, mentre in precedenza era stata la Andrade a sfiorare il vantaggio per il Milan calciando al volo su invito della Giacinti. Nel finale cartellino rosso per la Zagoletti, ammonita per la seconda volta per una spinta alla Zigic.

La classifica

Juventus* 28

Milan* 20

Fiorentina 19

Roma 18

Sassuolo 13

Florentia 13

Inter 11

Empoli 11

Hellas Verona* 11

Pink Bari* 8

Tavagnacco 2

Orobica Bergamo 1

* una partita in più