La Juventus travolge il Tavagnacco: 1-5 e primato consolidato. Zamanian segna all'esordio

Tavagnacco-Juventus Women 1-5

Reti: 20′ Chandarana (T), 33′ Girelli (J), 35′ Rosucci (J), 55′ Maria Alves (J), 83′ Zamanian (J), 85′ Cernoia (J)

Tavagnacco (4-4-2): Capelletti; Kato, Kunisawa, Veritti, Donda (57′ Blasoni); Chandarana, Brignoli (69′ Tibaut), Puglisi, Babnik (75′ Kongouli); Benedetti, Ferin. All. Lugnan.

Juventus Women (4-3-3): Bacic; Hyyrynen, Gama, Sembrant, Boattin; Pedersen, Caruso (46′ Bonansea), Rosucci; Cernoia, Girelli (75′ Staskova), Maria Alves (57′ Zamanian). All. Guarino.

La Juventus passa a Trieste e consolida il primo posto in classifica grazie ai suoi 31 punti. Al Nereo Rocco le bianconere riescono a dilagare vincendo 5-1 dopo essere passate in svantaggio. Chandarana al 20' entra in area, batte Bacic e regala il vantaggio al Tavagnacco . Le ragazze di mister Guarino però reagiscono subito e al 33' trovano la rete del pareggio grazie al rigore trasformato da Girelli. Neanche il tempo di riprendere il gioco che la Juve è già avanti grazie al gol in scivolata di Rosucci su bel cross di Maria Alves. Nella ripresa le bianconere continuano a tenere il pallino del gioco segnando altre 3 reti con Maria Alves, Zamanian, che segna al suo esordio con la maglia della Juventus, e Cernoia. Il Tavagnacco rimane al penultimo posto con 5 punti.