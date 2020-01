Serie A donne: Inter, seconda vittoria di fila. Empoli battuto 3-0

Seconda vittoria consecutiva per l'Inter, che dopo il successo esterno contro il Verona regola anche l'Empoli con un netto 3-0. Tutto facile a Solbiate Arno per le nerazzurre, che nella 13^ giornata del campionato di Serie A femminile partono con convinzione: dopo una conclusione dalla distanza al quarto d’ora di gara, al 20’ Tarenzi porta in vantaggio la squadra di Attilio Sorbi approfittando del servizio di Baresi, protagonista di una bella giocata. L’Empoli prova la reazione, ma le nerazzurre resistono e in chiusura di primo tempo sfiorano più volte il raddoppio ancora con Tarenzi e Baresi. Nella ripresa, dopo un salvataggio di Aprile sul tentativo di testa di Anghileri, sale in cattedra Marinelli, che al 59’ trova il gol del 2-0 con un destro a incrociare dopo aver superato in dribbling due avversarie. Al 67’ ancora Marinelli chiude i conti firmando la personale doppietta con un bel tiro all’incrocio dei pali. Con la vittoria contro l’Empoli l’Inter si porta al sesto posto in classifica a quota 18 punti staccando proprio le toscane, ferme in ottava posizione con 15 punti.

Inter-Empoli 3-0

20’ Tarenzi, 59’ e 67’ Marinelli

INTER: Aprile, Merlo, D'Adda, Auvinen, Bartonova, Marinelli (80’ Colombo), Nyman (58’ Brustia), Alborghetti, Pandini, Tarenzi (76’ Goldoni), Baresi. All: Sorbi

EMPOLI: Baldi, Di Guglielmo, Prugna, Papaleo (47’ Anghileri), Garnier, Hjohlman, Simonetti, Acuti, Giatras, Cinotti (63’ Ness), Varriale (83’ Cotrer). All: Pistolesi