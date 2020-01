Milan-Inter: il derby secondo Ganz e Sorbi

Domenica è tempo di derby. Lo sanno bene le ragazze milanesi allenate da Ganz e Sorbi. Le rossonere arrivano all’appuntamento da seconde in classifica (al pari della Fiorentina), l’Inter in ritardo di 11 punti. Ma la stracittadina fa storia a sé.

“Le partite non sono mai semplici, i derby ancora meno. E proprio perché ne abbiamo già ottenuti due (in questa stagione successo nel girone d’andata e sfida in Coppa Italia, ndr) è chiaro che il terzo sarà ancora più difficile, ma vogliamo affrontarlo nella maniera e determinazione giusta. Alle ragazze ho detto che il campionato inizia adesso”. E’ il Ganz pensiero, 98 presenze con la maglia dell’Inter e 52 con quelle del Milan. “E’ un campionato lungo, duro, dovremo affrontare tutte le squadre con grande tranquillità e serenità, cercando di fare sempre il nostro dovere”. Il derby femminile arriva una settimana prima di quello dei colleghi. “E' una partita da affrontare come le altre-conclude l’allenatore delle rossonere- allenandosi al massimo e sapendo che, per l’ennesima volta, si tratterà di una gara importante. Come la prepareremo noi, altrettanto faranno anche loro: vedremo domenica chi sarà stato il più bravo”.