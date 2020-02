Calciomercato, il principali affari conclusi della Serie A

Il mercato invernale del calcio femminile ha riguardato soprattutto le straniere: nessuno spostamento fra le giocatrici italiane, nella finestra dal 2 al 23 Dicembre riservata al calcio dilettantistico (e quindi anche a quello femminile).

Per le straniere, invece, c’è stato tempo fino al 31 gennaio, un mercato che ha portato in Italia giocatrici interessanti e un ritorno che ha fatto parlare.

Quando a giugno Petronella Ekroth, difensore centrale svedese di 30 anni, lasciò la Juventus, subito dopo aver segnato un gol nella finale di Coppa Italia, rilasciò alcune dichiarazioni sull’ambiente bianconero: “Le calciatrici straniere non venivano trattate come le italiane. Non dovevamo parlare del caso Ronaldo e delle accuse di stupro, potevamo solo mantenere un basso profilo e lavorare per i valori del club. Mi sono chiusa molto e ho sentito che le mie opinioni non contavano, mi sono sentita in prigione”. Frasi che hanno suscitato l’immediata reazione delle compagne, che le hanno risposto a tono sui social. Ekroth è tornata in Italia per vestire la maglia della Roma, che dopo il grave infortunio di Federica Di Criscio aveva bisogno di un centrale difensivo: c’è da aspettarsi che il 29 marzo, durante Juventus-Roma, gli occhi saranno puntati sull’accoglienza che le riserveranno a Vinovo tifosi ed ex compagne.