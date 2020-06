Il Consiglio Federale ha deciso: la Serie A femminile non ripartirà. C'è attesa per i verdetti della stagione 2019/2020

"In questi mesi abbiamo compreso che dovevamo aspettare, ma ora o scendiamo tutte in campo o nessuna": con queste parole, le giocatrici della Serie A femminile avevano espresso in un lunga lettera la loro opinione riguardo l'eventuale ripresa del campionato. Nelle ore precedenti al Consiglio Federale sembrava prendere quota l'ipotesi playoff e playout, che però non era stata accolta con entusiasmo dal movimento. Alla fine, però, i vertici del calcio italiano hanno deciso di chiudere definitivamente il campionato di calcio femminile, che dunque non ripartirà. Questa la decisione presa dal Consiglio Federale, svoltosi alla presenza di Gravina, Lotito, Dal Pino, Ghirelli, Lo Monaco, Ulivieri e Sibilia, con tutte le altre componenti collegate invece in video conferenza.

Attesa per i verdetti

Presa quest'importante decisione, si attende ora di capire come saranno decretati i verdetti della stagione 2019/2020. Al primo posto, al momento della sospensione, c'era la Juventus con 44 punti. Fiorentina e Milan seguivano a 9 punti di distanza, quarta la Roma a quota 34. Oltre all'eventuale assegnazione del titolo e del secondo posto che vale la Champions League, bisognerà sciogliere anche il nodo retrocessioni. Nella zona rossa, al momento della sospensione, c'erano l'Orobica Bergamo a quota 1 e il Tavagnacco a 10 punti.