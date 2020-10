Primo risultato positivo per il Napoli , che muove la sua classifica alla quarta giornata. Contro l' Inter termina in parità: Bartonova ha portato in vantaggio le nerazzurre in apertura, all'interno di un primo tempo chiuso meritatamente avanti dalla squadra ospite. Ma la situazione si è rovesciata nella ripresa, anche dopo l'1-1 firmato in avvio dalla svedese Hjohlman . Il risultato non cambierà più, l'Inter sale invece a quota 4 punti.

ROMA-VERONA 2-0

42' Serturini, 45+2' Lazaro



Uno-due micidiale: alle ragazze di Elisabetta Bavagnoli sono bastati pochi minuti in chiusura di primo tempo per chiudere la pratica Verona. Gara equilibrata in avvio, poi sale in cattedra la Roma che colpisce dapprima con Serturini e subito dopo con Lazaro. Le giallorosse gestiscono nella ripresa e portano a casa la loro seconda vittoria in questo campionato, ancora a quota a zero le gialloblù.

FIORENTINA-SASSUOLO 1-3

39' rig. e 47' Dubcova (S), 45+1' Bugeja (S), 87' Breitner (F)



Continua a correre il Sassuolo di Gianpiero Piovani. Le neroverdi fanno l'impresa e nel sabato pomeriggio dominano sul campo della Fiorentina. Decisiva la parte centrale di gara, dove il Sassuolo ha colpito per tre volte con Dubcova (doppietta, la prima rete su rigore) e Bugeja. Tardiva la reazione delle viola, che accorciano solo nel finale con Breitner, entrata dalla panchina. In classifica il Sassuolo scavalca così proprio la Fiorentina finora a punteggio pieno, portandosi momentaneamente al comando a quota 10. In attesa del big match tra Milan e Juventus.