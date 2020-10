Importante novità per il mondo dello sport femminile. La commissione Bilancio del Senato ha approvato l'emendamento del senatore Tommaso Nannicini al decreto che crea un fondo triennale per dare sostenibilità economica al passaggio al professionismo negli sport femminili

Il Senato ha approvato un emendamento del senatore Tommaso Nannicini al decreto agosto che istituisce un fondo triennale a sostegno delle federazioni sportive che decidano il passaggio al professionismo femminile. Si tratta - spiega una nota dell'Aic- di un intervento organico che assorbe e riutilizza gli 11 milioni di euro destinati alla decontribuzione dall’ultima legge di bilancio. L’intervento era contenuto in un disegno di legge del senatore Nannicini (AS 1841) che il ministro Spadafora si era già reso disponibile a recepire nel Testo Unico dello Sport. La sua approvazione anticipata (e inattesa) è una bellissima notizia per tutto lo sport al femminile e il mondo del calcio in particolare. Si eviterà, infatti, di disperdere le risorse già stanziate nella legge di bilancio per il 2020 e si potrà dare subito forza e risorse alla decisione della FIGC e del Presidente Gravina di avviare il passaggio al professionismo femminile entro il 2022, riconoscendo diritti e tutele alle ragazze e garantendo la sostenibilità del sistema. Ora occorrerà progettare il futuro, con l'auspicio che il provvedimento trovi una rapida esecuzione.