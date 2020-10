Jane, Giacinti e Tucceri lanciano le rossonere in casa dell'Empoli. Prima vittoria per il Verona, che si aggiudica lo scontro salvezza contro il Bari. Nell'anticipo delle 12.30 Florentia batte Napoli allo scadere

Con una grande prova di forza, il Milan passa sul difficile campo dell' Empoli e si rialza dopo il ko nel big match contro la Juventus. Match winner Valentina Giacinti , con l'assist per Jane che nel primo tempo ha spianato la strada alle rossonere e quindi con la rete dello 0-2 in contropiede nel finale di gara. Solo qualche minuto prima il forcing dell'Empoli si era fermato sulla traversa colpita da Toniolo . Sorride la squadra di Ganz, che rifila il tris con Tucceri allo scadere e riaggancia momentaneamente la Juve al comando.

VERONA-BARI 1-0

vedi anche

Serie A femminile, calendario e orari della 5^ giornata

33' Bragonzi

Primi punti stagionali per il Verona. Contro il Bari decide una rete di Asia Bragonzi poco dopo la mezz'ora. Prima e dopo gara combattuta, con le gialloblù capaci di gestire il vantaggio nella ripresa. Aggancio in classifica compiuto dunque: con questa vittoria l'Hellas raggiunge proprio il Bari e San Marino a quota 3, dando il suo primo squillo nella lotta per non retrocedere.

FLORENTIA-NAPOLI 1-0

89' rig. Cantore

Un penalty di Cantore a un minuto dal 90' condanna il Napoli e rilancia la Florentia San Gimignano dopo il ko a sorpresa contro San Marino. Beffa difficile da digerire per le azzurre, che fino a quel momento avevano fatto la partita. Ma alla fine il Napoli si ritrova ancora senza punti (contro l'Inter, dopo l'1-1 sul campo, era arrivato il ko a tavolino) per la quinta partita su cinque. La Florentia sale invece a quota 6 e respira.